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Официальная хроника
17 марта 2022  08:53

Путин — Кадырову: Поберегите ребят

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После совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России Президент Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову и во время разговора попросил его беречь солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале. 

«Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят, — рассказал он. — Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!».

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

 

#Владимир Путин #Рамзан Кадыров #спецоперация на Украине
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