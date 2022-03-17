Путин — Кадырову: Поберегите ребят

После совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России Президент Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову и во время разговора попросил его беречь солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

«Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят, — рассказал он. — Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!».

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.