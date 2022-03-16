Путин сообщил, что позвонит Кадырову после совещания по социально-экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин договорился поговорить по телефону с главой Республики Чечня Рамзаном Кадыровым 16 марта. Об этом он сообщил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Российский лидер также поблагодарил чеченских военных за помощь в спецоперации на Украине.

«Рамзан Ахматович, я позвоню вам сейчас. Еще раз хочу сказать, что ваши военнослужащие выполняют свой воинский долг перед Родиной, так же как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно», – подчеркнул он.

Накануне Кадыров опубликовал свою статью «Крах однополярного мира», в которой отразил свое видение ситуации отношений России и стран Запада.

Руководитель республики заявил, что в свое время чеченский народ испытал на себе весь арсенал коварных действий Запада и был использован Западом в попытке развала России. Затем, по его словам, оружием против России стала Украина.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.