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Кадыров: Пригожин был отзывчивым и всегда помогал от души
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего при крушении самолета 23 августа. Он отметил, что бизнесмен был фигурой государственного масштаба, однако оставался отзывчивым и всегда был готов прийти на помощь.
«С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы. Его отличали от других отзывчивость, уникальная коммуникабельность и упорство. Он приезжал в Грозный по первому же моему приглашению, хотя был старше меня. С ним можно было обсудить любую тему и проблему. Всегда был готов помочь и действительно помогал от души», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что сотрудничал с ЧВК по некоторым вопросам по Ливии и Африке и даже был награжден золотой медалью «Вагнера».
«Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране», — вспомнил Кадыров.
Он отметил большой вклад Пригожина в специальную военную операцию. Поэтому его гибель стала серьезной утратой для страны.
Напомним, что о крушении самолета в Тверской области стало известно 23 августа. Росавиация подтвердила, что на борту находились десять человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По факту крушения джета СК возбудил уголовное дело. Подробнее – в материале «Татар-информа»: «Запад мог на коленях приползти в Киев»: кому выгодна смерть Пригожина и ЧВК «Вагнер».
Накануне соболезнования семьям погибших при крушении борта выразил Президент России Владимир Путин. Говоря о Пригожине, глава государства охарактеризовал его как талантливого бизнесмена со сложной судьбой.
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