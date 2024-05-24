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Кадыров предложил назначить Премьером Чечни экс-спикера Даудова
Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов представлен на должность Председателя Правительства республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Рамзан Кадыров.
«В пятницу в ходе расширенного совещания Кабинета Министров я представил дорогого БРАТА Магомеда Даудова на должность Председателя Правительства Чеченской Республики», — написал глава ЧР.
Кадыров также уточнил, что ранее занимавший этот пост Муслим Хучиев переходит на работу в Аппарат Правительства России (он назначен помощником Премьер-министра РФ Михаила Мишустина — прим. Т-и).
Оставивший предыдущую должность 15 мая Даудов теперь станет Премьером «после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте». На посту спикера его сменил Шаид Жамалдаев.
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