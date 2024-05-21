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Сын Рамзана Кадырова назначен министром физкультуры и спорта Чечни
Возглавлявший ранее Министерство по делам молодежи Чечни Ахмат Кадыров, сын руководителя республики Рамзана Кадырова, назначен министром ЧР по физической культуре и спорту. О перестановках в Правительстве региона сообщил в своем Telegram-канале сам глава Чечни.
«<...> на должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. <...> занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя Администрации главы и Правительства ЧР. Министерство ЧР по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов», — пояснил Рамзан Кадыров.
В свою очередь министром промышленности и энергетики Чечни стал Темирлан Хучиев, а Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев рекомендованы на посты глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов республики соответственно.
До этого Рамзан Кадыров объявил, что занимавший прежде пост Премьер-министра Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия «в связи с переходом на другую работу». Исполняющим обязанности Председателя Правительства ЧР назначен Иса Тумхаджиев.
«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие», — подчеркнул руководитель Чеченской Республики.
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