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Магомед Даудов сложил с себя полномочия спикера парламента Чечни
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, занимавший этот пост последние 9 лет, досрочно сложил с себя полномочия. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», – сказал спикер парламента.
Он поблагодарил депутатов за плодотворную и эффективную работу. По словам Даудова, решение было принято после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым.
Даудов возглавил парламент Чечни в июле 2015 года, до этого он 3 года работал руководителем администрации Рамзана Кадырова.
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