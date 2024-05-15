Магомед Даудов сложил с себя полномочия спикера парламента Чечни

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, занимавший этот пост последние 9 лет, досрочно сложил с себя полномочия. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», – сказал спикер парламента.

Он поблагодарил депутатов за плодотворную и эффективную работу. По словам Даудова, решение было принято после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Даудов возглавил парламент Чечни в июле 2015 года, до этого он 3 года работал руководителем администрации Рамзана Кадырова.