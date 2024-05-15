Кадыров рассказал, кто сменил Даудова на посту спикера чеченского парламента

Вместо Магомеда Даудова Председателем Парламента Чеченской Республики избран Шаид Жамалдаев. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Новым Председателем Парламента Чеченской Республики сегодня же был избран наш дорогой и уважаемый Шаид Жамалдаев, соратник первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Знаю, что Шаид Вахаевич как опытный управленец легко справится с возложенными обязанностями», — заметил руководитель региона.

Комментируя уход Даудова с поста спикера парламента, который он занимал с 2015 года, Кадыров отметил, что его сподвижник решил — «на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах».

Шаид Жамалдаев родился 8 июля 1954 года в селе Октябрьское Северо-Казахстанской области Казахстанской ССР. С 1971 года работал в агропромышленной сфере, в 1978-м окончил Горский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». С 2000 по 2009 год был главой администрации Грозненского района. Кандидат политических наук (2006). В октябре 2021-го стал заместителем Председателя Парламента ЧР.