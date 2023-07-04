Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кадыров пообещал разобраться в ситуации с избиением журналистки в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже дал поручение компетентным службам разобраться в ситуации с нападением на российскую журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.
«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что на выезде из аэропорта в Грозном автомобиль Милашиной и Немова блокировали вооруженные люди. В результате нападения у журналистки сломаны пальцы. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет по Чечне и прокуратуру республики. Она также попросила омбудсмена Чечни Мансура Солтаева позаботиться о безопасности пострадавших.
Позднее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на журналистку и адвоката начальнику СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа