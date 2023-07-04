Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, сообщает РИА Новости.

Проверку поручено провести руководителю СУ СКР по Чеченской республике Волкову.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в городе Грозном избили Елену Милашину и Александра Немова, которые прилетели на приговор к Зареме Мусаевой. По словам пострадавших, на выезде из аэропорта их автомобиль блокировали вооруженные люди. В результате нападения у журналистки сломаны пальцы.