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Общество 4 июля 2023 12:22

Москалькова обратилась в Следком после избиения журналистки Елены Милашиной в Чечне

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Татьяна Москалькова

Фото: © Николай Александров/«Татар-информ»

Обращение с просьбой провести проверку по факту избиения в Чечне журналистки Елены Милашиной направила в СКР и МВД РФ омбудсмен по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

«Я направила официальное обращение в Следственный комитет, в МВД и в прокуратуру Чеченской Республики, они будут проводить проверку», – цитирует слова омбудсмена издание ТАСС.

Кроме того, Москалькова рассказала, что находится на постоянной связи с пострадавшей, а также со своим коллегой из Чечни Мансуром Солтаевым. Сейчас Милашину перевозят в Беслан, где ей должны оказать необходимую медпомощь и обеспечить безопасность.

«Сейчас они уже выехали в сторону Беслана, Солтаев будет сопровождать ее до Беслана», – сообщила омбудсмен.

#москалькова татьяна #чечня #Обращение
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