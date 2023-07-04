Москалькова обратилась в Следком после избиения журналистки Елены Милашиной в Чечне

Татьяна Москалькова Фото: © Николай Александров/«Татар-информ»

Обращение с просьбой провести проверку по факту избиения в Чечне журналистки Елены Милашиной направила в СКР и МВД РФ омбудсмен по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

«Я направила официальное обращение в Следственный комитет, в МВД и в прокуратуру Чеченской Республики, они будут проводить проверку», – цитирует слова омбудсмена издание ТАСС.

Кроме того, Москалькова рассказала, что находится на постоянной связи с пострадавшей, а также со своим коллегой из Чечни Мансуром Солтаевым. Сейчас Милашину перевозят в Беслан, где ей должны оказать необходимую медпомощь и обеспечить безопасность.

«Сейчас они уже выехали в сторону Беслана, Солтаев будет сопровождать ее до Беслана», – сообщила омбудсмен.