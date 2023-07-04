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В Грозном напали на журналистку Милашину и адвоката Немова
В Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщают РИА Новости.
Как оказалось, они прилетели в Грозный на приговор к Зареме Мусаевой, который должны огласить сегодня. По словам пострадавших, на выезде из аэропорта их автомобиль блокировали вооруженные люди. В результате нападения у журналистки сломаны пальцы.
По данному факту Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики. Кроме того, она попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить журналистке безопасность.
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