В Грозном напали на журналистку Милашину и адвоката Немова

В Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщают РИА Новости.

Как оказалось, они прилетели в Грозный на приговор к Зареме Мусаевой, который должны огласить сегодня. По словам пострадавших, на выезде из аэропорта их автомобиль блокировали вооруженные люди. В результате нападения у журналистки сломаны пальцы.

По данному факту Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики. Кроме того, она попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить журналистке безопасность.