Качиньский заявил о готовности Польши к размещению у себя ядерного оружия США

Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие. Об этом заявил курирующий силовой блок польский вице-премьер Ярослав Качиньский, основатель и лидер правящей партии «Право и справедливость», пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

«В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», — поделился политик своим видением ситуации. При этом он уточнил, что инициатива в этом случае должна исходить от Соединенных Штатов.

Кроме того, Качиньский предложил существенно усилить группировку НАТО в Восточной Европе и создать пункт командования на территории Польши.

Сейчас в программе «совместных ядерных миссий» (Nuclear sharing) Североатлантического альянса принимают участие Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. До 1984 года в число участников входила Канада, до 2001-го — Греция.

Ранее на саммите НАТО в Брюсселе, прошедшем 24 марта, лидеры альянса договорились создать четыре новые боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, а также увеличить военные расходы.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.