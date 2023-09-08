Минниханов и Решетников оценили новинки ОЭЗ «Алабуга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минэкономразвития России Максим Решетников посетили сегодня особую экономическую зону «Алабуга». Для гостей провели экскурсию по производствам, открытым на территории ОЭЗ, и рассказали о новых проектов, которые здесь реализуются, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Одной из точек экскурсии стал завод по производству автомобилей Aurus, отдельное внимание уделили и образовательному центру «Алабуга Политех». Мощность центра составляет 10 тыс. человек в год.

Обучение ведется по дуальной программе, когда первую половину дня учащиеся работают на современном оборудовании под началом лучших инженеров резидентов, а затем посещают занятия в учреждениях среднего специального образования. Параллельно с этим ведется стажировка в профильных подразделениях компании. Такая система позволяет подготовить высококвалифицированных и востребованных специалистов.

«Очень правильная система. Воспитать таких ребят можно только так, — подчеркнул Раис Татарстана. — Здесь созданы все возможности, есть условия и рабочие места. Дать практические знания могут не преподаватели теоретики, а инженеры-практики с заводов, — отметил Рустам Минниханов».

Решетников тоже высоко оценил работу образовательной площадки: «Масштабы впечатляют. Видно, что здесь проделана большая работа».