news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 23 августа 2024 12:43

Кабмин РТ утвердил границы будущей засыпки Казанки в районе Кировской дамбы

Скопировать ссылку
Кабмин РТ утвердил границы будущей засыпки Казанки в районе Кировской дамбы
Скриншот распоряжения Правительства РТ

Правительство Татарстана утвердило границы, в которых будет создан искусственный участок на Казанке в районе Кировской дамбы. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Предложение подготовить проект планировки искусственного участка в акватории Куйбышевского водохранилища поступило от Минземимущества Татарстана. Контролировать исполнение распоряжения будет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Ранее стало известно, что засыпка двух участков Казанки получила отрицательное заключение историко-культурной экспертизы. Невозможным проведение работ признали из-за отсутствия необходимой документации для обеспечения сохранности объектов культурного наследия. Речь идет о культурном слое слобод Заречья XVII-XVIII веков, ОКН «Два селища, городище и могильники», а также памятника павшим воинам.

читайте также
Засыпку двух участков Казанки на время признали невозможной
Искусственно созданный земельный участок у казанской Чаши получил ЗОС
В Казани у Кировской дамбы построят акватермальный комплекс с открытым бассейном
#Казанка #Правительство РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100