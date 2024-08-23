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Кабмин РТ утвердил границы будущей засыпки Казанки в районе Кировской дамбы
Правительство Татарстана утвердило границы, в которых будет создан искусственный участок на Казанке в районе Кировской дамбы. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Предложение подготовить проект планировки искусственного участка в акватории Куйбышевского водохранилища поступило от Минземимущества Татарстана. Контролировать исполнение распоряжения будет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.
Ранее стало известно, что засыпка двух участков Казанки получила отрицательное заключение историко-культурной экспертизы. Невозможным проведение работ признали из-за отсутствия необходимой документации для обеспечения сохранности объектов культурного наследия. Речь идет о культурном слое слобод Заречья XVII-XVIII веков, ОКН «Два селища, городище и могильники», а также памятника павшим воинам.
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