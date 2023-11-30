Искусственно созданный земельный участок у казанской Чаши получил ЗОС

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора Татарстана

Инспекция госстройнадзора Татарстана выдала застройщику заключение о соответствии требованиям проектной документации искусственного земельного участка, расположенного близ Центра семьи «Казан» в Ново-Савиновском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Выполнено инструментальное определение плановых и высотных отметок верха насыпи объекта для установления соответствия проектной документации», — сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора Татарстана

Застройщиком и генподрядчиком выступал Государственное унитарное предприятие РТ «Татлизинг».