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Общество 30 ноября 2023 09:23

Искусственно созданный земельный участок у казанской Чаши получил ЗОС

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Искусственно созданный земельный участок у казанской Чаши получил ЗОС
Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора Татарстана

Инспекция госстройнадзора Татарстана выдала застройщику заключение о соответствии требованиям проектной документации искусственного земельного участка, расположенного близ Центра семьи «Казан» в Ново-Савиновском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Выполнено инструментальное определение плановых и высотных отметок верха насыпи объекта для установления соответствия проектной документации», — сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора Татарстана

Застройщиком и генподрядчиком выступал Государственное унитарное предприятие РТ «Татлизинг».

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