Засыпку двух участков Казанки на время признали невозможной

В Казани вынесли отрицательное заключение по проектам засыпки реки Казанки в районе Кировской дамбы. Речь идет о двух участках — неподалеку от Кремлевской набережной и в районе улицы Большой. Соответствующая документация опубликована на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.



Уточняется, что решение по обоим объектам временное — создание искусственных земельных участков невозможно, пока не будут разработаны разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия при проведении работ.

Так, засыпка в районе улицы Большой частично расположена в границах ОКН федерального значения «Культурный слой слобод Заречья города Казани XVII-XVIII веков», а вторая — ОКН федерального значения «Два селища, городище и могильники», а также непосредственно связана с «Памятником павшим воинам» XVII века.