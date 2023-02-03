Кабмин ФРГ заявил, что принял к сведению слова Путина о поставках танков

Правительство Германии принимает к сведению заявления Президента РФ Владимира Путина о поставках Украине западных танков. Об этом заявил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что это никак не повлияет на готовность канцлера Олафа Шольца к продолжению диалога с российским лидером, сообщает ТАСС.

«Нет», — сказал представитель кабинета в ответ на вопросы, собирается ли Шольц созваниваться с Путиным в ближайшие недели и вызовут ли поставки танков дальнейшее ухудшение отношений РФ и ФРГ. Хебештрайт напомнил, что у Берлина и Москвы «совершенно разные оценки» ситуации на Украине, но для канцлера Германии важно сохранять контакт с российским коллегой.

Накануне Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы своей безопасности «помимо бронетехники». Глава российского государства также предупредил, что Москва не оставит без ответа поставки немецких танков Leopard на Украину.

Президент США Джо Байден 25 января объявил о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. После этого Правительство Германии подтвердило, что направит украинской стороне 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. Сегодня же немецкие власти одобрили поставку Украине танков Leopard 1, если та приобретет их.