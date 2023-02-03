Власти Германии одобрили поставку Украине танков Leopard 1

Власти Германии одобрили передачу Украине основных боевых танков Leopard 1, находящихся на заводских складах, и обсуждают покупку у Катара 15 зенитных самоходных установок Gepard для отправки Киеву. Об этом пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Предоставление лицензии на экспорт Leopard 1 подтвердил сегодня официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, не сообщив вместе с тем никаких подробностей.

Компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft готовы поставить Украине в общей сложности 88 Leopard 1, если та согласится приобрести их. Танки могут быть переданы сразу после того, как будут отремонтированы. Впрочем, ранее сообщалось о проблемах с закупкой боеприпасов для этих машин, отмечает издание.

Кроме того, немецкие чиновники обсудили с Министерством иностранных дел Катара возможную покупку 15 ЗСУ Gepard, которые прежде были приобретены Дохой для обеспечения безопасности стадионов чемпионата мира.

«Gepard очень хорошо зарекомендовали себя на Украине. Если бы мы могли получить больше машин от своих партнеров, это определенно помогло бы украинцам», — приводит газета слова нового министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Основные боевые танки Leopard 1 производились с 1965 по 1984 год. Они оснащены 105-миллиметровым нарезным орудием, стандартным для натовских танков того времени.



Зенитные самоходные установки Gepard производятся с 1973 года, они вооружены двумя 35-миллиметровыми зенитными пушками. Украине уже были переданы десятки таких машин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что танки Leopard 2, передача которых была согласована ранее, могут прибыть на Украину в конце марта.