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Здоровье
22 января 2022  23:22

В Японии установлен антирекорд по случаям Covid-19 — более 50 тыс. за сутки

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В Японии обновлен антирекорд по приросту случаев коронавирусной инфекции. За сутки здесь выявлено более 50 тыс. зараженных, сообщает телеканал NHK.

Больше всего пациентов с вирусом зарегистрировано в Токио (11 227), префектурах Осака (7 375), Канагава (3 408) и Айти (3 457).

Из-за рекордной заболеваемости в Токио и других 12 префектурах введен режим усиленный режим по борьбе с распространением Covid-19. Предполагается, что он будет действовать до 13 февраля. В соответствии с ним местные власти смогут самостоятельно принимать меры по сокращению часов работы ТЦ, заведений общепита, супермаркетов, ограничивать число посетителей и так далее.

#Япония #коронавирус #ограничения
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