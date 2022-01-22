В Японии установлен антирекорд по случаям Covid-19 — более 50 тыс. за сутки

В Японии обновлен антирекорд по приросту случаев коронавирусной инфекции. За сутки здесь выявлено более 50 тыс. зараженных, сообщает телеканал NHK.

Больше всего пациентов с вирусом зарегистрировано в Токио (11 227), префектурах Осака (7 375), Канагава (3 408) и Айти (3 457).

Из-за рекордной заболеваемости в Токио и других 12 префектурах введен режим усиленный режим по борьбе с распространением Covid-19. Предполагается, что он будет действовать до 13 февраля. В соответствии с ним местные власти смогут самостоятельно принимать меры по сокращению часов работы ТЦ, заведений общепита, супермаркетов, ограничивать число посетителей и так далее.