К «Бессмертному полку» в России присоединились более 12 млн человек

В России более 12 млн человек стали участниками шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Она напомнила, что в этом году патриотическая акция состоялась в традиционному формате. Правопорядок в полном объеме обеспечили сотрудники полиции.

В Санкт-Петербурге в акции приняли участие более миллиона человек. В Москве колонна «Бессмертного полка» также растянулась на несколько километров. В мероприятии принял участие и Президент России Владимир Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани шествие «Бессмертного полка» объединило 170 тыс. человек.