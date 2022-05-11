news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
11 мая 2022  02:23

К «Бессмертному полку» в России присоединились более 12 млн человек

news_top_970_100

В России более 12 млн человек стали участниками шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Она напомнила, что в этом году патриотическая акция состоялась в традиционному формате. Правопорядок в полном объеме обеспечили сотрудники полиции.

В Санкт-Петербурге в акции приняли участие более миллиона человек. В Москве колонна «Бессмертного полка» также растянулась на несколько километров. В мероприятии принял участие и Президент России Владимир Путин. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани шествие «Бессмертного полка» объединило 170 тыс. человек.

#бессмертный полк
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100