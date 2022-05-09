В Казани шествие «Бессмертного полка» объединило 170 тыс. человек

Фото: Салават Камалетдинов

В Казани, по предварительным данным, участие в шествии «Бессмертного полка» приняли 170 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Татарстана.

«Данные по „Бессмертному полку“ в Казани — 170 тыс. человек», — отметили в пресс-службе.

Фото: © Салават Камалетдинов

В этом году всероссийская акция прошла в традиционном формате. В течение двух прошлых лет из-за пандемии коронавируса Covid-19 она проходила в режиме онлайн.

Сбор участников «Бессмертного полка» был назначен у сквера Толстого с 13.00, само мероприятие началось в 15.00. Кроме того, желающие принять участие в акции присоединились к колонне на улице Кремлевская у Казанского федерального университета.

Фото: © Салават Камалетдинов

Участники мероприятия прошли по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по Кремлевской. Завершилось шествие на площади Тысячелетия.