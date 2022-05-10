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Общество
10 мая 2022  05:15

Более миллиона человек присоединились к «Бессмертному полку» в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге в акции «Бессмертному полку» приняли участие более миллиона человек. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. 

«В шествии „Бессмертного полка“ по Невскому проспекту приняли участие более миллиона человек <...> Участники <...> несли портреты родных — ветеранов войны, блокадников, тружеников тыла», — сказано в сообщении. 

Во главе колонны в честь 77-й годовщины Победы шли ветераны Великой Отечественной войны, блокадники — они проследовали на Дворцовую площадь на ретро-автомобилях военных лет — полуторках. 

В шествии также поучаствовал губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов и председатель городского заксобрания Александр Бельский.

В Москве колонна «Бессмертного полка» также растянулась на несколько километров. В акции принял участие и Президент России Владимир Путин. 

#День Победы #бессмертный полк
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