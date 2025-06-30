К 2029 году в Татарстане вырастет спрос на специалистов в промышленности и медицине

Фото: скриншот презентации директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина

К 2029 году численность занятых в Казани может вырасти почти на 49 тыс. человек. Такой прогноз на деловом понедельнике озвучил директор Центра занятости столицы Татарстана Тимур Муллин, ссылаясь на единую федеральную методику оценки потребности в кадрах, утвержденную в 2024 году.

Он пояснил, что прогноз составляется на основе статистики, опросов работодателей и анализа макроэкономических показателей, включая демографию и производительность труда. В расчет берется не только общий спрос на работников, необходимый для развития экономики, но и так называемая замещающая потребность – то есть количество кадров, которые потребуются на замену уходящих на пенсию.

По словам Тимура Муллина, наиболее значительный рост численности занятых ожидается в сферах административных и дополнительных услуг, обрабатывающей промышленности и здравоохранения. А вот снижение численности работников прогнозируется в торговле и операциях с недвижимостью.

Всего же к 2029 году в Казани численность занятых по прогнозам составит почти 2,9 млн человек. Сейчас этот показатель равен 2,4 млн.