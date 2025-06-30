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Общество 30 июня 2025 10:21

В Казани сохраняется рекордно низкий уровень безработицы

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Фото: скриншот презентации директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина

Несмотря на признаки замедления на рынке труда, уровень зарегистрированной безработицы в Казани остается на исторически низком уровне. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Центра занятости населения столицы Татарстана Тимур Муллин.

Так, в июне 2024 года в городе было официально зарегистрировано почти 1,4 тыс. безработных. В июне этого года в городе насчитывается почти 1,1 тыс. нуждающихся в работе.

Общий уровень зарегистрированной безработицы составляет всего 0,17% от численности рабочей силы города, которая по итогам первого полугодия достигла 661 тыс. человек. При этом численность занятых в экономике составляет 647 тыс.

«Уровень регистрированной безработицы составил 0,17% от численности рабочей силы, что практически в 1-2 раза ниже показателей прошлого года», – подытожил Муллин.

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#безработица #вакансии #центр занятости населения #Деловой понедельник
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