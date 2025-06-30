В Центре занятости населения сообщили об охлаждении рынка труда в Казани

Фото: скриншот презентации директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина

В первом полугодии 2025 года рынок труда Казани начал демонстрировать признаки охлаждения. Об этом сообщил директор Центра занятости населения столицы Татарстана Тимур Муллин на деловом понедельнике в Мэрии.

«Работодатели вошли в период отчаяния, число вакансий по всем сферам сократилось, гонка зарплат замедлилась», – отметил он.

По данным Центра занятости, за первые шесть месяцев 2025 года на портале «Работа России» было размещено чуть более 8 тыс. вакансий. Это почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда казанские работодатели заявили около 14 тыс. предложений. Основное снижение коснулось промышленности, здравоохранения, торговли, транспорта и строительства.

Фото: скриншот презентации директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина

При этом на фоне снижения количества предложений резюме соискателей стало заметно больше – их число выросло на 30%. Индекс рынка труда (соотношение количества активных резюме к числу вакансий) увеличился на три пункта. Если в 2024 году на одну вакансию приходилось в среднем 3,2 резюме, то в 2025 году – уже 6,2. Больше всего индекс вырос в сферах IT, транспорта, строительства, медицины, образования и производства.

Фото: скриншот презентации директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина

По словам Муллина, работодатели в текущих условиях предпочитают не публиковать вакансии, считая это бессмысленным.

«Снижение количества вакансий – это не признак исчезновения дефицита, а скорее – потери оптимизма. Зачем заявлять, если все равно никого не найдешь», – рассказал Муллин.

Фото: скриншот презентации директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина

Также он отметил рост краткосрочной занятости среди молодых специалистов.

«Сейчас молодые люди нередко меняют место работы 2–3 раза в год. Отработали пару месяцев – и уходят в поисках лучших условий. Именно поэтому число резюме так активно растет», – подытожил директор ЦЗН.

С начала 2025 года в Центр занятости Казани обратилось около 2,5 тыс. человек, из них трудоустроены чуть более тысячи.