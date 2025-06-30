В Казани с начала года трудоустроили 12 участников СВО

Фото: скриншот презентации директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина

В первой половине 2025 года в Центр занятости населения Казани за помощью обратились 19 участников специальной военной операции и члены их семей. Об этом на деловом понедельнике сообщил его директор Тимур Муллин.

Из них 12 человек уже нашли работу, двое начали обучение по новой профессии в рамках нацпроекта «Кадры», еще четверо только планируют учиться. Один из обратившихся решил снова отправиться в зону СВО.

«Участники СВО, имеющие инвалидность по различным нозологиям, могут пройти обучение по адаптированной программе на водителей транспортных средств категории B и C. Планируется обучить в этом году порядка 50 ветеранов», – напомнил Муллин.

Кроме того, в июне на базе центра реабилитации инвалидов «Восхождение» Кадровый центр РТ открыл первый в Татарстане профориентационный кабинет для участников спецоперации. Там уже прошли адаптацию 25 человек: они получили помощь в выборе новой профессии и смогли определиться с планами на будущее.