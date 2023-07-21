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Культура 21 июля 2023 16:55

Известный художник изобразит подводный мир в подземке Набережных Челнов

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Известный художник изобразит подводный мир в подземке Набережных Челнов

В подземном переходе на остановке «Океан» в Набережных Челнах появится граффити с изображением подводного мира. Создаст мурал известный уличный художник Марат Билялов, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Именно Билялов создавал новый облик трансформаторных подстанций в 32-м и 50-м комплексах в рамках программы «Наш двор». Также горожанам известны и другие изображения, созданные художником. Он нарисовал портрет революционера и литератора Шамиля Усманова на торце дома 43/08, расположенного на улице, которая носит имя писателя. Художник, рассказывая об этой работе, отметил, что Усманов у него ассоциируется с юбилеем Татарской АССР, так как татарское радио, запущенное в ноябре 1927 года, впервые заговорило именно голосом литератора.

Подземный переход на остановке «Океан» будет отремонтирован в этом году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году мурал с портретом поэта-героя Мусы Джалиля появится на фасаде дома 9/1 в поселке ГЭС на одноименном проспекте в Набережных Челнах. Еще одно граффити будет нанесено на фасад школы №56.

Фото: Telegram-канал мэрии Набережных Челнов.

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#граффити
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