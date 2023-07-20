Художники со всей России разрисуют набережную Челнов ко Дню республики

Ко Дню Республики Татарстан на набережной имени Габдуллы Тукая в Набережных Челнах состоится второй фестиваль уличной графики «Открытая галерея». 28 и 29 августа уличные художники раскрасят практически всю территорию пляжа — подпорную стенку от спуска к воде до моста реки Мелекеска. Об этом на пресс-конференеции сообщила директор МЦ «Нур», депутат горсовета Полина Трянина.

«На фестиваль приедут художников из Челнов и других городов — как „сольники“, так и командные участники. Заявки для участия в фестивале принимаются до 3 августа», — сообщила спикер.

Событие будет тематическим. Участники конкурса получили такие задания, чтобы органично вписать арт-объекты в пространство набережной, добавила начальник отдела генерального плана и развития территорий управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Малика Шамсиева.

Помимо этого, для гостей и жителей города будет организован праздник с различными активностями.

Впервые фестиваль «Открытая галерея» прошел в прошлом году. «Тогда событие прошло успешно. И хочется отметить, что жители и гости города берегут итоги фестиваля. Все сохранилось и по сей день», — отметила Полина Трянина.