Мурал с портретом Мусы Джалиля украсит одноименный проспект в Набережных Челнах

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Мурал с портретом поэта-героя Мусы Джалиля появится на фасаде дома №9/1 в поселке ГЭС по одноименному проспекту в Набережных Челнах. Об этом на пресс-конференции в мэрии сообщила начальник отдела генерального плана и развития территорий управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Малика Шамсиева.

«У нас есть такая задумка. Мурал будет посвящен памяти советского татарского поэта, писателя-журналиста. В военные годы Муса Джалиль сохранял свою писательскую направленность, был военным корреспондентом в газете. Изредка меняя перо на винтовку, он продолжал сохранять в своем сердце любовь к Родине», — поделилась Шамсиева.

В связи с тем, что проспект называется именем Мусы Джалиля мурал будет посвящен именно ему. «Он стал символом патриотизма, как один смелый человек может стать борцом. Нас это очень привлекло», — объяснила спикер выбор арт-объекта.

Предварительно мурал на торце дома №9/1 появится этим летом.