В Набережных Челнах впервые на фасад школы нанесут граффити

В ближайшее время на фасаде школы №56 Набережных Челнов появится арт-объект. Мурал нанесут в рамках фестиваля стрит-арта «ФормART» общественного проекта ПФО. Автоград участвует в проекте впервые. Финансирование выделяется из бюджета республики, рассказала на пресс-конференции директор Молодежного центра «Нур» Полина Трянина.

По словам спикера, арт-объект будет состоять из двух частей, правая будет конкурсным объектом. Эскиз левой части готов.

«В связи с тем, что школа имеет физико-математический уклон и является центром осевой планировки микрорайона, достаточно оживленного и насыщенного, было принято решение нанести мурал», — прокомментировала главный архитектор Набережных Челнов Малика Шамсиева.

Также архитектор пригласила горожан проголосовать за представленный эскиз.

«Хотели бы пригласить горожан к будущему голосованию, — рассказала главный архитектор Набережных Челнов. — У нас намечается фестиваль, в котором мы совместно с Полиной Михайловной определили эскиз, который будет нанесен на торец школы №56».