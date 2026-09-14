Известные эксперты обсудят будущее девелопмента на Строительной неделе БРИКС

Первый день Строительной недели БРИКС, 10 ноября, окажется посвящен глобальному аналитическому обзору отрасли, экономическим вопросам и технологическим вызовам в девелопменте. В обсуждении примут участие известные экономисты, аналитики и социологи, сообщают организаторы события.

В первом блоке деловой программы специалисты обсудят применение искусственного интеллекта в строительстве, архитектуре и дизайне, во втором – оценят степень влияния экономических и социологических факторов на этот сегмент бизнеса. Тематическая программа будет организована параллельно в двух залах МВЦ «Казань Экспо».

Спикерами первого блока по ИИ станут руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации ФинТех Марианна Данилина, архитектор, писатель, основатель RBDS и RBDS AI Lab Сахил Танвир (Индия), эксперт по AI, медиаменеджер, предприниматель Алексей Парфун, член правления, вице-президент по стратегии и инновациям ПАО «МТС», изобретатель концепции «Цифровая ДНК» и Private AI Евгений Черешнев.

Блок экономики и социологии в деловой программе представят профессор НИУ ВШЭ, член совета директоров нескольких российских компаний Олег Вьюгин, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, главный научный сотрудник Центра исследований неравенства и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич, российский предприниматель, бизнес-тренер, маркетолог и консультант по стратегическому мышлению Аркадий Цукер, финансист, банкир и экономист Григорий Марченко (Казахстан).

Аналитике строительного рынка будет полностью посвящена параллельная программа во втором зале. В фокусе внимания окажутся не только показатели спроса, продаж и ценовой политики девелоперов, но и уровень цифровизации продаж, ситуация с кадрами, оценка рисков девелоперов при выходе в новые регионы, а также механики для пересмотра продукта с учетом меняющихся данных о рынке.

С аналитическими обзорами выступят директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев, директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе, партнер, член совета директоров, руководитель департамента управления недвижимостью и торговой недвижимости Nikoliers Анна Никандрова, генеральный директор исследовательской компании Sherpa Group Александра Галактионова, CEO IDEM-консалтинг Екатерина Гресс, директор по ПФО hh.ru Альбина Султанова и другие.

Строительная неделя БРИКС пройдет в Казани с 10 по 13 ноября. Организует мероприятие Минстрой Республики Татарстан. Ожидается, что событие посетят около 50 тыс. гостей. На 11 ноября намечена церемония вручения премии BRICS Property Awards. Финальной точкой Строительной недели станет концерт Басты и группы «Отпетые мошенники», рассчитанный на 10 тыс. зрителей.