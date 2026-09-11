Минниханов пригласил застройщиков на Строительную неделю БРИКС

Строительная неделя БРИКС пройдет в Татарстане в ноябре. В форуме примут участие представители строительной отрасли из ряда стран. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАКСе.

«Мероприятие значимое, будет полезно для наших застройщиков, риэлторов. Обязательно участвуйте, развивайте деловые связи», – написал Минниханов.

В рамках Строительной недели БРИКС также пройдет выставка недвижимости, на которой представят проекты российских застройщиков.

Кроме того, запланирована ярмарка строительных материалов, технологий и оборудования.

Минниханов отметил значимость предстоящего мероприятия и пригласил представителей отрасли принять участие в форуме.

Видео: https://max.ru/rustamminnikhanov