news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 11 сентября 2026 08:23

Минниханов пригласил застройщиков на Строительную неделю БРИКС

Читайте нас в

Строительная неделя БРИКС пройдет в Татарстане в ноябре. В форуме примут участие представители строительной отрасли из ряда стран. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАКСе.

«Мероприятие значимое, будет полезно для наших застройщиков, риэлторов. Обязательно участвуйте, развивайте деловые связи», – написал Минниханов.

В рамках Строительной недели БРИКС также пройдет выставка недвижимости, на которой представят проекты российских застройщиков.

Кроме того, запланирована ярмарка строительных материалов, технологий и оборудования.

Минниханов отметил значимость предстоящего мероприятия и пригласил представителей отрасли принять участие в форуме.

Видео: https://max.ru/rustamminnikhanov

#Строительство #БРИКС #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани прозвучали сирены из-за воздушной тревоги

10 сентября 2026

Режим ракетной опасности введен в Татарстане

10 сентября 2026
Новости партнеров