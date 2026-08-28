Две выставки пройдут в Казани в рамках Строительной недели БРИКС

Две тематические выставки пройдут в Казани в рамках Строительной недели БРИКС, которая состоится 10–13 ноября в международном выставочном центре «Казань Экспо». Экспозиции будут посвящены строительным материалам и недвижимости, сообщает пресс-служба Международной строительной недели.

На выставке строительных материалов представят решения для строительства и ремонта. Посетители смогут ознакомиться с отделочными материалами, окнами и дверями, сантехникой, осветительным и электротехническим оборудованием, фасадными и кровельными системами, инженерными решениями, инструментами, мебелью и предметами интерьера.

Организатором этой экспозиции выступает Торгово-промышленная палата Татарстана. Она будет ориентирована как на частных посетителей, планирующих ремонт или строительство, так и на представителей строительной отрасли.

Вторая выставка будет посвящена недвижимости. В ней примут участие более 40 застройщиков, которые представят свыше 70 жилых проектов в различных регионах России. Посетители смогут получить информацию о представленных объектах, условиях приобретения жилья и ипотечных программах.

Обе экспозиции будут работать все четыре дня Строительной недели БРИКС. Их общая площадь составит более 15 тыс. кв. м. Организаторы ожидают свыше 50 тыс. посетителей.

Вход на выставки будет бесплатным по предварительной регистрации. Среди зарегистрированных участников проведут розыгрыш призов, в том числе сертификатов на первоначальный взнос и ремонт.