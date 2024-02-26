Мантуров: Новый Ту-160М схож с предшественником только корпусом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ракетоносец Ту-160М существенно отличается от предшественника. В процессе модернизации от предыдущей версии сохранился только корпус, рассказал на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Внешне вы видите те же самые самолеты, но то, что внутри, — это существенная разница, — подчеркнул министр. — За исключением только главного креста, который является основой этой машины. Это титановая конструкция, которая держит, собственно, корпус этого самолета».

По его словам, новая версия имеет полностью цифровое техническое наполнение. Это самый мощный российский сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

Напомним, что ракетоносцы производятся на Казанском авиастроительном заводе им.Горбунова. Во время визита в Татарстан машину лично протестировал Президент России Владимир Путин.