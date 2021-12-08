Избивавшую годовалую дочь мать доставили в суд в Казани для избрания ей меры пресечения

В Советский районный суд Казани доставили Алену Епанешникову – мать, которая издевалась над маленькой дочкой. Женщине должны избрать меру пресечения.

В суд женщину привели под конвоем, общаться с журналистами она не стала, все время пыталась закрыть лицо капюшоном.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Судебное заседание должно начаться с минуты на минуту. Известно, что следствие будет просить заключить Епанешникову под стражу.

Ранее женщина уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за что отбывала наказание в колонии. В 2010 году она вышла на свободу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отношении жительницы Казани Алены Епанешниковой возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Женщина избила свою маленькую дочь, записала все на видео и отослала мужу. Оказалось, что это был изощренный план мести супругу за то, что он собрался уйти из семьи. Их соседи рассказали, что между супругами постоянно вспыхивали ссоры, одна из которых закончилась приездом полицейских.

Спасти девочку удалось благодаря бабушке, которой по ошибке попало шокирующее видео.