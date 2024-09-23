Из Зеленодольска в зону СВО впервые отправят две модернизированные лодки

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Впервые из Зеленодольска в зону спецоперации отправятся два плавательных средства, которые заранее полностью модернизировали для боевых действий.

Заказ на лодки поступил от бойцов из 33-го полка, которые выполняют боевые задачи в Херсонском направлении. Там российские войска действуют на островах, но многие плавательные средства были потоплены.

«Лодки должны иметь повышенную плавучесть в случае попадания. Мы озадачились добавить невлагостойкий плавучий материал. В этом случае эти две лодки можно заполнить водой наполовину, и они останутся на плаву», — рассказал представитель «Боевого братства» Сергей Жуков.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

По словам активиста, они заполнили все объемы в лодке, борта, нос. «Даже если ее изрешетят пули, то она останется на плаву, и бойцы могут спастись», — сказал он.

«Другая, пластиковая лодка, мы тоже вырезали бак у нее, убрали стекло, все лишние элементы, которые при выполнении боевой задачи не нужны», — пояснил Сергей Жуков.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

В обеих лодках установили съемные сидения, это сделано для удобства перевозки раненых. Установили ступеньки, чтобы можно было быстро покинуть борт. А главное, оба плавсредства прошли многочасовую обкатку и испытания. Каждая лодка может вместить пять бойцов с боекомплектом и при этом развить скорость до 38 км/ч.

При тестировании в каждую лодку поместили шесть человек. Проверяли плавучесть, балансировку на волнах и мощность мотора. Двигатель приобрели за счет неравнодушных граждан и волонтеров.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Попадая на волну лодка, ведет себя достаточно резво, у ней хорошие обводы, то есть при повышении балльности она будет иметь неплохие мореходные качества.

Про транспортировку тоже не забыли. Тележку собирали своими руками, кто-то приобрел задний мост от легковой машины, кто-то — профили и доски. Благодаря волонтерам прицеп и две модернизированные лодки отправятся на службу бойцам в зону специальной военной операции и помогут выполнять важные боевые задачи.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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