Из-за задержки борта перенесено время прощания с нижнекамцем, погибшим на Украине

Прощание с нижнекамцем Ильнуром Сибгатуллиным, который погиб 26 февраля во время специальной операции на Украине, состоится сегодня, 2 марта. Однако памятный митинг на площади Монумента Победы перенесен с 10 утра на послеобеденное время.

«Задержка похорон связана с тем, что борт с погибшим никак не мог вылететь. Не так давно все же вылетел. Прощание раньше 14.30 не начнется», — рассказали «Татар-информу» в администрации Нижнекамского района.

Похоронят солдата на Аллее героев на мусульманском кладбище.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью Ильнура Сибгатуллина, отметив, что республика понесла первые потери.

О начале специальной военной операции на Донбассе утром 24 февраля сообщил Президент России Владимир Путин.