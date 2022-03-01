В Нижнекамске простятся с Ильнуром Сибгатуллиным, погибшим во время спецоперации

Завтра, 2 марта, в Нижнекамске состоится прощание с Ильнуром Сибгатуллиным. Он погиб 26 февраля во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

«Торжественный митинг состоится на площади Монумента Победы, затем будет организован проезд на кладбище (Аллея героев на мусульманском кладбище). Прощание начнется в десять утра. Будут поданы автобусы», — сообщили агентству в администрации Нижнекамского района РТ.

Гвардии сержант Ильнур Сибгатуллин родился 19 сентября 1991 года. До 2008 года учился в нижнекамской гимназии №2 им. Баки Урманче, в этом же году поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Через два года был отчислен по собственному желанию. В мае 2013 года поступил на военную службу по контракту, документы оформлены через военный комиссариат Нижнекамска. Направлен для прохождения службы в войсковую часть 73612 в Ульяновске.

Ильнур Сибгатуллин был женат, детей нет.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью жителя Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина, исполнявшего свой воинский долг.