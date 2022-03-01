Минниханов: Наша республика понесла первые потери

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью жителя Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина, исполнявшего свой воинский долг.

«К сожалению, наша республика понесла первые потери. С глубокой скорбью приняли сообщение о гибели нашего земляка, уроженца Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина. Исполняя воинский долг, наш сержант-контрактник показал пример мужества. Его решение посвятить жизнь служению Отечеству – признак достойного сына своего народа», – сказано в сообщении.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил, что главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи против агрессии Киева. Глава государства анонсировал начало специальной военной операции.