Из-за строительства метро в Казани перекроют участок ул. Фучика и Вербной

В Казани на пересечении улиц Фучика и Вербная будет ограничено движение транспорта. Участок будет недоступен с 13 июня 2024-го до 27 февраля 2026 года, передает пресс-служба мэрии.

Причина временных неудобств — установка ограждения для строительства первого участка второй линии казанского метро от станции «100-летие ТАССР» до станции «Тулпар».

Ранее «Татар-Информ» сообщал, как будут внешне выглядеть новые станции казанского метро. Согласно концепции, в оформлении станций «Академическая», «Зилант» и «Тулпар» будет преобладать металл, но каждая «остановка» будет при этом по своему уникальна. В начале этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку одной из станций второй линии метро в 10-м микрорайоне. Когда планируется сдать станции, где все-таки планируется проложить метро дальше – в материале «Татар-информа».