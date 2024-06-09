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Новости Татарстана и Казани
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Из-за строительства метро в Казани перекроют участок ул. Фучика и Вербной
В Казани на пересечении улиц Фучика и Вербная будет ограничено движение транспорта. Участок будет недоступен с 13 июня 2024-го до 27 февраля 2026 года, передает пресс-служба мэрии.
Причина временных неудобств — установка ограждения для строительства первого участка второй линии казанского метро от станции «100-летие ТАССР» до станции «Тулпар».
Ранее «Татар-Информ» сообщал, как будут внешне выглядеть новые станции казанского метро. Согласно концепции, в оформлении станций «Академическая», «Зилант» и «Тулпар» будет преобладать металл, но каждая «остановка» будет при этом по своему уникальна. В начале этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку одной из станций второй линии метро в 10-м микрорайоне. Когда планируется сдать станции, где все-таки планируется проложить метро дальше – в материале «Татар-информа».
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