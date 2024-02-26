Тень второй ветки: что показали Минниханову и Метшину на стройке казанского метро

Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили строительную площадку одной из станций второй линии метро в 10-м микрорайоне

Фото: rais.tatarstan.ru

Что показали Минниханову и Метшину в 10-м микрорайоне

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства первого участка второй линии Казанского метрополитена, который протянется от станции «Сахарова» до станции «Фучика».

О работах на участке от перекрестка улиц Фучика и Зорге до ул. Академика Завойского Раису РТ рассказал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов. Им компанию также составил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Как обстановка?» – с ходу спросил Раис Татарстана. Рахимов ответил, что все идет по плану и рассказал еще раз о том, где будут располагаться станции: «Тулпар» (ранее «ул. Ак. Сахарова») – где ТРК «Мега», «Зилант» («Ломжинская») – на пересечении улиц Фучика и Ломжинской, «Академическая» (ранее «10-й микрорайон») и 100-летие ТАССР (ранее «ул. Юлиуса Фучика»), пересадочная на «Дубравную».

Гендиректор «Казметростроя» также заверил, что станция «Компрессорный завод» однозначно будет, а там уже есть и железнодорожные пути, автобусы и троллейбусы.

«Сегодня все 4 станции находятся в работе в разной степени. По «Фучика» заканчиваем с котлованом, в этом году преступим к монолитным работам», – поделился последними новостями Рахимов.

Первый участок второй линии казанского метрополитена протянется от станции «Сахарова» до станции «Фучика» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов – метростроевцам: «Высший пилотаж! Гордимся вами»

Генеральный директор «Казметростроя» рассказал и собственно о рабочих, которые задействованы в стройке. «Парни рабочие – у меня порядка 50 человек с Кукмор. Каждый заменяет троих, наверное», – похвалил Рахимов. Минниханов поддержал разговор. «Кукмор они всегда такие! Там мужики рукастые и предприимчивые», – заявил Раис РТ.

Рахимов сообщил, что тоннелепроходческий комплекс «Айсылу» уже вышел на станцию «10-й микрорайон» (правый перегонный тоннель станция «100-летие ТАССР» – станция «10-й микрорайон»).

Кроме того, сегодня в присутствии Минниханова был дан старт работе тоннелепроходческого комплекса по левому перегонному тоннелю станции «10-й микрорайон» – станция «Улица Юлиуса Фучика».

«Так, приступаем!» – скомандовал Минниханов, и работа пошла.

Экскурсия по стройплощадке завершилась комплиментами Раиса в адрес строителей казанского метро. «Высший пилотаж! Гордимся вами», – высказался Минниханов и обратил внимание Метшина на состояние грунта, заметив, что работа проделана очень сложная.

Тоннелепроходческий комплекс «Айсылу» уже вышел на станцию «10-й микрорайон» Фото: rais.tatarstan.ru​​​​​​

Какой будет вторая ветка метрополитена Казани

Вторая ветка Казанского метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 км включает в себя четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова». Интересно, что в поездах Казанского метро уже появились схемы с еще не построенной второй веткой.

23 апреля и 29 октября 2020 года стартовали, соответственно, две тоннеллепроходческие машины, от строящейся станции по улице Сахарова в направлении станции «10-й микрорайон».

Ранее, в сентябре 2022 года, Марат Рахимов говорил, что первый участок второй линии из четырех станций, планируется запустить в 2027 году. Но конкретных сроков по открытию второй ветки не озвучил. Глава «Казметростроя» добавлял, что работы идут по графику.

Экскурсия по стройплощадке завершилась комплиментами Раиса в адрес строителей казанского метро Фото: rais.tatarstan.ru

60 млрд рублей, но в ценах 2022 года

При этом на сайте организации стоимость возведения четырех станций озвучена. Это 60 млрд рублей, но в ценах 2022 года. Таким образом, стоимость проекта, скорее всего, вырастет. Протяженность этого участка достигнет 5,75 км.

На участке возведут четыре станции:

«Улица Юлиуса Фучика» с односторонним съездом и четырьмя лестничными выходами «10-й микрорайон» с четырьмя выходами «100-летие ТАССР» с шестью выходами «Улица Академика Сахарова» с участком перекрестно-оборотного съезда, пунктом технического обслуживания и тремя выходами.

«Пропускная способность – 30 пар поездов в час. Это очень интенсивный график движения», – озвучивал Рахимов планы в сентябре 2022 года.

В дальнейшем возможно продолжение линии как в сторону Ново-Савиновского района (хордовая линия), так и в сторону центра (радиальная линия). Кроме того, возможно продолжение линии на юг, до станций «Деревня Универсиады» и «РКБ».

Вторая ветка Казанского метрополитена соединит пять районов города Фото: rais.tatarstan.ru

Метро в Казани бьет рекорды посещаемости

Очевидно, что популярность метро в Казани растет. Особенно оно выручает в дни, когда затруднено движение наземного транспорта. К примеру, во время сильных январских снегопадов. Также всплески посещаемости метро отмечаются в дни народных гуляний.

Например, в День республики и города 30 августа 2023 года казанский метрополитен побил все рекорды по перевозке пассажиров. За день услугами подземного общественного транспорта воспользовались 181 062 человека. Для сравнения, годом ранее было перевезено 155 685 пассажиров, в 2021-м — 130 790.

Казанскому метро в 2025 году исполнится 20 лет. Открытие движения по первому пусковому участку состоялось в августе 2005-го — в год 1000-летия Казани. В него вошли пять станций: «Кремлевская», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево» и «Горки».

В 2008 году была открыта станция «Проспект Победы», в 2010-м — «Козья слобода». В 2013 году к летней Универсиаде-2013 в северной части города были запущены еще три станции — «Авиастроительная», «Северный вокзал» и «Яшьлек». Новейшей станцией является «Дубравная», открытая в 2018 году.

Казанский метрополитен оснащен новыми вагонами «Русич» и более старыми вагонами «Казань», которые эксплуатируются с момента открытия. Среднетехническая скорость движения — 48,3 км/ч. Максимальная скорость — 80 км/ч. Перегон между станциями занимает в среднем 2 минуты.

За 2023 год Казанским метрополитеном воспользовались 35,5 млн пассажиров. В этом году на метро передвигаются свыше 130 тыс. человек в день.