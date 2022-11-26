Из-за строительства метро в Казани опять частично перекроют улицу Фучика

В столице Татарстана в очередной раз на время ограничат движение по улице Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной перекрытия движения вновь станет возведение второй линии казанского метрополитена. Будут проводиться работы по выносу тепловода из зоны строительства метро, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

С 28 ноября по 30 января окажется закрыт местный проезд между домами №145а и №149 по улице Фучика. Кроме того, около этих зданий для движения пешеходов и транспорта на это время станут недоступны тротуар и частично проезжая часть.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что улицу Сахарова в Казани частично закроют для движения машин из-за строительства метро.