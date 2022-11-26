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Ру Тат
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Транспорт
26 ноября 2022  18:16

Из-за строительства метро в Казани опять частично перекроют улицу Фучика

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В столице Татарстана в очередной раз на время ограничат движение по улице Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной перекрытия движения вновь станет возведение второй линии казанского метрополитена. Будут проводиться работы по выносу тепловода из зоны строительства метро, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

С 28 ноября по 30 января окажется закрыт местный проезд между домами №145а и №149 по улице Фучика. Кроме того, около этих зданий для движения пешеходов и транспорта на это время станут недоступны тротуар и частично проезжая часть.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что улицу Сахарова в Казани частично закроют для движения машин из-за строительства метро.

Завершить строительство первой очереди второй ветки казанского метрополитена планируется в августе 2027 года. Она будет состоять из четырех станций: «Зилант», «Тулпар», «1000-летие ТАССР» и «Академическая». Всего ветка будет включать три блока по четыре станции каждый. В сентябре Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт работе тоннельного комплекса «Айсылу», приступившего к прокладке тоннеля, который соединит улицу Ломжинская и 10-й микрорайон.
#ограничение движения #казанский метрополитен #вторая линия казанского метро
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