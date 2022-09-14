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Ру Тат
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Строительство
14 сентября 2022  15:08

«Алга, Айсылу!»: Минниханов дал старт проходке тоннеля второй ветки казанского метро

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Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт работе тоннельного комплекса «Айсылу», приступившего к прокладке тоннеля второй ветки казанского метро. Пост в своем телеграм-канале Минниханов сопроводил фотографиями с работой бурильной машины.

«[Тоннель] соединит улицы Ломжинская и 10-й микрорайон. В будущем закольцуем ветку до Фучика. Алга, Айсылу!», – написал Президент республики.

 

Фото: телеграм-канал Президента РТ

Напомним, на этой неделе в Казани завершилась проходка тоннелей на второй линии метро от станции «Сахарова» («Тулпар») до станции «Ломжинская» («Зилант»), которая стартовала в Казани в апреле 2020-го, завершилась. Протяженность линии составляет 2,2 тыс. метров.

Подробнее о том, как в Казани идет строительство метрополитена, читайте в материале «Татар-информа».

 

Фото: телеграм-канал Президента РТ

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