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Ру Тат
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Казань
24 октября 2022  10:11

«Казметрострой» сообщил, почему появилась трещина на перекрестке улиц Фучика и Ломжинская

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Трещина в дороге на перекрестке улиц Фучика и Ломжинская в Казани возникла из-за просадки грунта во время строительства метрополитена. Сейчас участок уже восстановлен, ведется выяснение технических причин просадки. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

Он напомнил, что в настоящее время в рамках создания метростанции «100-летия ТАССР» идут работы по улице Фучика, включающие переустройство местной транспортной инфраструктуры. 

«11 октября при проходке левого перегонного тоннеля от станции „100-летия ТАССР“ до станции „10-й микрорайон“ из-за резкого падения давления грунта произошла просадка поверхности на проезжей части улицы Фучика. Было нарушено дорожное полотно. Причину сейчас устанавливаем, она может быть техническая или ситуационная», — отметил докладчик.

Он отметил, что сразу после происшествия движение на участке было приостановлено, за сутки участок дороги был приведен в нормальное состояние. 
 

#Деловой понедельник #казанское метро #дорожное движение
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