Улицу Сахарова в Казани частично закроют для движения машин из-за строительства метро

В Казани поэтапно будут ограничивать движение транспорта на отдельных участках улицы Академика Сахарова. Это связано с проведением работ по выносу сетей ливневой канализации из зоны строительства второй линии метро, на участке от станции «Фучика» до станции «Сахарова», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Движение будут ограничивать поэтапно на следующих участках:

С 24 октября по 29 мая 2023 года – возле домов №12 и №16 (тротуар);

С 1 по 8 декабря 2022 года – между домами №6 и №10 (местный проезд);

С 8 по 15 декабря 2022 года – возле дома №1 (проезжая часть);

С 24 по 30 декабря 2022 года – возле дома №12б (тротуар);

С 9 по 18 января 2023 года – возле дома №13 (проезжая часть).

С 17 по 24 апреля 2023 года – возле дома №12 (проезжая часть);

С 24 апреля по 1 мая 2023 года – возле домов №12 и №16 (местный проезд);

С 15 по 29 мая 2023 года – возле дома №15 (проезжая часть).

Напомним, завершить строительство первой очереди второй ветки метро планируется в августе 2027 года. Она будет состоять из четырех станций – «Зилант», «Тулпар», «1000-летие ТАССР» и «Академическая». Всего ветка будет состоять из трех блоков по четыре станции каждый. В сентябре Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт работе тоннельного комплекса «Айсылу», приступившего к прокладке тоннеля второй ветки казанского метро, который соединит улицы Ломжинская и 10-й микрорайон.