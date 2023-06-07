Из-за реконструкции коллектора в Казани на Чистопольской закроют парковку и тротуар

В Казани до конца лета частично закроют парковку и тротуар по улице Чистопольская. Временные трудности связаны с реконструкцией на участке третьего северного коллектора, рассказали в Комитете внешнего благоустройства горисполкома.

Ограничительный режим будет действовать с 13 июня по 31 августа на участке возле дома №10/8.

Реконструкция коллектора протяженностью восемь метров по Чистопольской стартовала в марте прошлого года, по данным на начало текущего года работы уже были выполнены на 60%. Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти города раскрыли сроки ремонта улицы после реконструкции коллектора.