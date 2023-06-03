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Власти Казани раскрыли сроки ремонта улицы Чистопольской после реконструкции коллектора
Дорожное покрытие в Казани по улице Чистопольской вблизи домов №№16, 20/12 и 22 планируется восстановить после масштабного ремонта 3-го Северного коллектора до конца июня, сообщили в мэрии города. На данный момент в микрорайоне сохраняется сильный запах канализации – это объяснили тем, что «Водоканал» все еще проводит работы по реконструкции.
«Как сообщает Комитет ЖКХ, „Водоканал“ все еще проводит работы по реконструкции 3-го Северного коллектора на участке по ул.Чистопольская от ул.Меридианная до ул.Бондаренко, — пояснили представители мэрии в соцсетях. — Даже если на отдельных участках работы завершены, требуется завершение работ и по другим территориям».
Работы по восстановлению благоустройства на уже отреконструированных участках планируется выполнить ориентировочно до конца июня, добавили в мэрии.
Напомним, стартовала реконструкция коллектора протяженность восемь метров по ул.Чистопольская в марте прошлого года, по данным на начало текущего года работы уже были выполнены на 60%. Стоимость реконструкции, по предварительным оценкам, составляет 1,6 млрд рублей – эти средства «Водоканал» направляет на ремонт по своей инвестпрограмме.
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