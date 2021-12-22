Из-за омикрон-штамма в Канаде обновлен антирекорд по новым covid-случаям

В Канаде во вторник обновился антирекорд по новым случаям коронавируса — за сутки заболели почти 11,7 тыс. человек. Предыдущий максимум был отмечен в понедельник — 10 621 зараженный, сообщает ТАСС.

Минздрав Канады объяснил высокий прирост стремительным распространением омикрон-штамма. Таким образом, всего в стране выявлено более 74,2 тыс. заболевших, жертвами Covid-19 стал 21 человек.

Из-за распространения нового варианта коронавируса «омикрон» власти канадских регионов серьезно ужесточили карантинные ограничения. Чаще всего это снижение на 50% вместимости ресторанов, культурно-развлекательных учреждений, спортзалов. Все госслужащие, у которых есть такая возможность, должны работать из дома.

ВОЗ сообщила, что омикрон-штамм Covid-19 был выявлен в 106 странах. На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что количество случаев заражения новым вариантом коронавируса в России достигло 41.

Ранее российский Кабмин разработал дополнительный план реагирования на распространение штамма «омикрон» в стране и направил его на рассмотрение Президенту РФ Владимиру Путину.