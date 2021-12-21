В России зарегистрирован 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Состояние всех пациентов стабильное. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Распространение и выявление этого распространения идет очень динамично», — отметила глава ведомства.

По ее словам, все больные находятся в стационаре. В первые три дня после инфицирования у пациента повышается температура до 38,5, в теле присутствует слабость, у больных наблюдается также першение в горле и кашель.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделит дополнительное финансирование на изучение штаммов коронавируса, в том числе и «омикрона».