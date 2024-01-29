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Общество 29 января 2024 15:30

Из-за обильного снегопада метро Казани в пиковый день перевезло на 30% больше пассажиров

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Из-за обильного снегопада метро Казани в пиковый день перевезло на 30% больше пассажиров
Фото: © «Татар-информ»

Пик пассажиропотока в метрополитене Казани пришелся на 24 января — в этот день им воспользовались более 146 тыс. человек, что на 30% больше, чем в обычные дни. Об этом передает пресс-служба мэрии.

Из-за обильного снегопада возникли трудности с курсированием наземного общественного транспорта. Рост пассажиропотока в подземке столицы республики наблюдался с 19 января.

«На линии в часы пик выводили дополнительные составы, их общее число составило 12 единиц — это позволило сократить время ожидания поездов и не допустить скопления пассажиров на платформах», — рассказал заместитель руководителя горисполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров.

Власти Казани ранее заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Во время оперштаба 22 января заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев заявлял, что на ликвидацию последствий продолжительных снегопадов понадобится порядка двух недель.

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